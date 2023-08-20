بعد حفله الناجح.. تكريم محمد حماقي بمهرجان قرطاج

كرم مهرجان قرطاج الدولي، الفنان محمد حماقي، بعد حفله الغنائي في ختام المهرجان، والذي حقق نجاح كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج، عدة صور من تكريم محمد حماقي، واعطاءه درع التكريم من مدير المهرجان كمال الفرجاني.

وكتبت صفحة مهرجان قرطاج، على فيسبوك: «السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان المصري محمد حماقي إثر حفل إختتام الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي مساء السبت 19 أوت 2023 على ركح المسرح الأثري بقرطاج».

محمد حماقي وحفل قرطاج

اختتم النجم محمد حماقى مهرجان قرطاج للثقافة والفنون في تونس بحضور جماهيري عظيم.

وقدم حماقي العديد من الأغنيات، ومنها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني".

وأكد الفنان محمد حماقي استعداده الكامل لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج مساء امس، وذلك من خلال تحضير قائمة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وقال حماقي فى المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحفل أنه لأول مرة يحيى حفلا غنائيا فى قرطاج لذلك فهو يحاول أن يقدم خلال هذا الحفل خلاصة سنوات الغناء منذ بدايته حتى الآن على هذا المسرح العريق.

وأضاف حماقي، أن حفل اليوم سيكون مدته الزمنية طويلة بعض الشىء لرغبته فى تقديم أكبر عدد من الأغاني أمام جمهوره التونسي.

وتابع حماقي ، أن جمهور تونس ليس جمهور مستمع فقط وانما هو جمهور مغني ويعشق الغناء لذلك يعتبر هذا الحفل فرصة كبيرة لتوصيل خبرته الغنائية التى تمتد لاكثر من 20 عام لهم.