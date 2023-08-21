الكشف عن تكتيك عسكري روسي يتسبب في كارثة بصفوف الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن المعدات الروسية الحديثة التي تمكنها من زرع الألغام عن بعد، أعاقت الهجوم المضاد الأوكراني.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الجيش الروسي قادر على زرع حقول الألغام على مسافة تتراوح ما بين 5 : 15 كيلومتر.

وأشارت "وول ستريت جورنال”، إلى أن هذا الأسلوب واحد من عشرات التكتيكات الروسية لتجهيز حقول الألغام.

وأوضحت أن هذه الطريقة فعالة جدا في إبطاء حركة قوات كييف، وتجبرهم على اتخاذ مواقع مكشوفة للمروحيات والطائرات المسيرة الروسية وتجعلها هدفا سهلا لها.

وحسب "وول ستريت جورنال”، اعترف جندي أوكراني بأن قوات كييف تخسر يوميا خبير متفجرات على الأقل، إلى جانب عشرات المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سلطات كييف، بالتحالف مع الناتو، حربًا حقيقية مع روسيا.

أوضح ريتر أن "كييف ولفيف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا أردوا شن حربًا حقيقية مع روسيا".

وحذر ألمانيا ودول غربية أخرى من إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “تورس” الألمانية.

وأضاف أن “إمدادات الأسلحة لن تغير ميزان القوى في الجبهة، لكنها ستؤدي إلى تصعيد الموقف”.