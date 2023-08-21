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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقص حاد بالذخيرة.. البنتاجون يواجه كارثة بسبب "جوع" أوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تواجه مشكلة في مواكبة مطالب الصراع الأوكراني، محذرة من أن الفشل في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية قد يعرض الأمن على الجبهة الداخلية للخطر.

 

جوع أوكرانيا

ومن المتوقع أن تضاعف شركات الأسلحة الأمريكية قريبا معدل إنتاج قذائف المدفعية القياسية لحلف الناتو المسجلة قبل المرحلة الحالية من الصراع. ومع ذلك، حتى إنتاج 28000 قذيفة شهريا غير كاف لتلبية “جوع أوكرانيا المذهل لذخيرة المدفعية”، ناهيك عن دعم الاحتياطيات المستنفدة في الداخل.

 

وكان النقص في المواد الخام وخاصة مادة تي إن تي المتفجرة، التي لم تعد الولايات المتحدة تنتجها سببا في إعاقة جهود البنتاجون الرامية إلى إعادة تخزين ترسانته، التي استنزفت بشدة بسبب دعمه لأوكرانيا.

 

وتحصل واشنطن حاليا على الكثير من تي.إن.تي من بولندا لكنها تبحث عن موردين جدد بما في ذلك في اليابان بعد أن خسرت شريكتها في الإنتاج زاريا عندما صوتت المنطقة التي يقع فيها المصنع لتصبح جزءا من روسيا في استفتاء العام الماضي.

 

كما أن الإمدادات المحدودة من الوقود الدافع المستخدم لنقل قذائف المدفعية عبر براميل المدافع تعيق أيضا قدرات إنتاج مقاولي الدفاع، وفقا لشركة “إكسبولسيا” التشيكة.

وقال المتحدث مارتن فينكل للصحيفة إن المواد الخام اللازمة لصنع الوقود، بما في ذلك النتروجليسرين والنيتروسليلوز، هناك نقص في المعروض.

 

وتعني العقبات البيروقراطية أيضا أنه تم الانتهاء من 40.8٪ فقط من عقود الإنتاج المتعلقة بأوكرانيا التي تبلغ قيمتها 44.5 مليار دولار، وفقا للصحيفة.

ودافع خبير صناعي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن الرقم باعتباره أداء أفضل من المعتاد، لأن إبرام عقد دفاعي كبير يستغرق عادة ما يصل إلى 16 شهرا.

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وأشار مسؤول في البنتاجون لم يذكر اسمه إلى أن الحل لتجنب النقص في المستقبل هو الحفاظ على “الطلب المرتفع المستمر” على الذخيرة.

 

وقال الشخص للصحيفة إن البنتاجون يجب أن “يستمر في الشراء على هذا المستوى على مدى فترة زمنية أطول حتى لا يكون لدينا مخزونات جيدة فحسب، بل قاعدة إنتاج وصناعية صحية قادرة على تلبيتها. يأمل البنتاجون في زيادة الإنتاج إلى 1 مليون قذيفة سنويا بحلول خريف عام 2025”.

البنتاجون أمريكا أوكرانيا

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