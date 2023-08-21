ضربات أوكرانيا تتوالى.. إحباط هجوم بطائرة مسيرة على كالوجا الروسية

أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منطقة كالوجا، بحسب ما ذكره حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، إسقاط مسيرتين في منطقتي أودينتسوفو وإسترا بالعاصمة موسكو.

وحسب وكالة "فرانس برس"، ذكرت الدفاع الروسية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وحذر المسؤولون الروس مرارا وتكرارا من أن الطائرات بدون طيار العسكرية التي تحلق فوق موسكو - التي يبلغ عدد سكانها مع منطقتها المحيطة ما يقرب من 22 مليون نسمة - يمكن أن يتسبب في كارثة كبيرة.

وزادت الضربات الجوية للطائرات بدون طيار في عمق روسيا منذ تدمير طائرتين بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو.

وأصبحت هجمات الطائرات بدون طيار في العاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. ولكن من غير الواضح ما هو تأثير هجمات الطائرات بدون طيار السكان الروس.