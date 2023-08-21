تقدم بباخموت.. أوكرانيا تكشف تطورات هجومها المضاد رغم صعوبة الوضع

كشفت حيار ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين، أن الوضع في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا "صعب" لكن القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية واستعادت عدة كيلومترات مربعة على الجبهة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت حنا ماليار، في حديثها إلى التلفزيوني الوطني الأوكراني: “الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب.. القوات الروسية لا تترك خططنا للتقدم، وسط جلبها قوات إضافية”.

وأضافت “نحن واثقون من مدافعيننا، لكن الأمر صعب للغاية عليهم هناك وروسيا لا تتقدم هناك”.

وتابعت ماليار أن القوات الأوكرانية تتقدم جنوبي باخموت، وحررت ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في الوضع في الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية تقسيم القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف.

وكان الجيش الأوكراني قال الأسبوع الماضي إن روسيا تهاجم بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف، مؤكدًا أنه حقق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية، متقدمًا من قرية أوروزين المحررة حديثًا.