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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا على شفا كارثة.. مطالب باستقالة زيلينسكي بعد هزائم مذلة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إنه يجب على مواطني أوكرانيا المطالبة باستقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.

 

وأوضح سوسكين: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما مع زيلينسكي، مرة أخرى أحثكم على الالتقاء... شخص ما يجب أن يأخذ زمام المبادرة... نحن بحاجة إلى تقديم بعض الشروط له”.

وأضاف أن “أوكرانيا على شفا كارثة، حيث لم يكن رئيس نظام كييف قادراً على حكم البلاد أثناء النزاع”.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن زيلينسكي خطر على أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير قادر على حماية أوكرانيا، وقد أصبح هو نفسه ديكتاتورًا.

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قال سوسكين، على قناته على منصة “يوتيوب”: "أي نوع من الحرية يطبقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟.. أقولها مرة أخرى نحن في معسكر اعتقال".

 

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من هزيمة ساحقة، والهجوم المضاد متعثر منذ فترة طويلة.

زيلينسكي أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كييف

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