اختفاء أوكرانيا من الخريطة.. تحذير مرعب لـ زيلينسكي بشأن الحرب ضد روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سلطات كييف، بالتحالف مع الناتو، حربًا حقيقية مع روسيا.

وأوضح ريتر أن "كييف ولفيف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا أردوا شن حربًا حقيقية مع روسيا".

وحذر ألمانيا ودول غربية أخرى من إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “تورس” الألمانية.

وأضاف أن “إمدادات الأسلحة لن تغير ميزان القوى في الجبهة، لكنها ستؤدي إلى تصعيد الموقف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن مقاتلات إف-16 الغربية لا تفي بالمعايير الحديثة وتشكل خطرا على أوكرانيا.

وكتب ريتر، عبر “تويتر”، "هذه طائرات قديمة.. خضعت للتحديث في أواخر التسعينيات، مما سمح لها بالطيران لمدة خمسة آلاف ساعة إضافية”.

وأضاف: “فقط 24 طائرة من تلك المخططة للتسليم، لا تزال صالحة للطيران، وتعتبر غير آمنة حسب معايير الولايات المتحدة والناتو.. هذا فخ مميت”.