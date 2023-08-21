غير مبشر.. اعتراف صادم من الغرب بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا

قالت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، إن القمة في جدة، المخصصة لمسألة التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لم تحقق أي نجاح.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أنه "لم يتم العثور على حل دبلوماسي في جدة، لقد كان مجرد أداء سخيف سمح لأعضاء الناتو بترديد شعارات فارغة".

وأشارت إلى أن الخطة الصينية لمعاهدة سلام، على عكس "الهراء الأخلاقي" للناتو الذي تم التعبير عنه في الاجتماع، يمكن أن تنجح بالفعل.

وأكدت أن خطة الصين للسلام هي التي ستخلق بنية أمنية أوروبية جديدة.

وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، إن تصريحاته حول تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لصالح روسيا مقابل الحصول على عضوية في الحلف بأنها خاطئة.

وقال جنسن، لصحيفة “Verdens Gang” النرويجية، “لقد تحدثت عن هذه المسألة كجزء من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة لأوكرانيا.. لا ينبغي أن يكون عرضه في هذا الشكل. كان ذلك خطأ".