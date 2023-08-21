بسبب قرارات دعم أوكرانيا.. مرشح رئاسي أمريكي يحذر من كارثة تهدد البشرية

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، إن تسليم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى كييف يشكل تهديدًا لكل من أوكرانيا والبشرية جمعاء.

وكتب كينيدي جونيور، عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، "حل عظيم لصناعة الدفاع، لكنه كارثة لأوكرانيا والإنسانية.. لماذا لا نتفاوض؟".

كما أشار المرشح الرئاسي الأمريكي، إلى أن إمداد المقاتلات الأمريكية لن يمنع انهيار أوكرانيا.

وأضاف كينيدي جونيور، أن تدريب الطيارين يستغرق وقتًا طويلاً وتشغيل هذه الطائرات يتطلب الكثير من المهارة.

وفي وقت سابق من اليوم، نددت روسيا بقرار الدنمارك وهولندا تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16، قائلة إن هذه الخطوة ستصعد الحرب.

وقال السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة "ريتزاو" للأنباء "حقيقة أن الدنمارك قررت التبرع بـ 19 طائرة من طراز إف-16 لأوكرانيا قد تؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأضاف "من خلال الاختباء وراء فرضية مفادها أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ترك أوكرانيا بلا خيار آخر سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا".