طائرة إف 35 أمريكية تعترض مقاتلة سو 35 روسية بسوريا|تفاصيل

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة مقاتله أمريكية من طراز إف 35 تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لـ سوريا.

وأوضح كوليت في بيان له: "من الساعة 11:55 صباحًا إلى 12:03 صباحًا، اقتربت مقاتلة التحالف من طراز إف 35 أمريكية بشكل خطير من طائرة روسية من طراز سو 35 كانت تقوم برحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية لـ سوريا على ارتفاع حوالي 9000 متر في منطقة التنف".

وبحسب كوليت، أظهر الطيارون الروس احترافية عالية واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وأشار كوليت إلى أن طائرات التحالف الدولي تواصل خلق أوضاع خطيرة في السماء فوق سوريا، منتهكة بروتوكولات عدم التضارب.

وفي وقت سابق، كوليت ايضا إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 16 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح: "انتهكت 3 أزواج من مقاتلات التحالف من طراز F-16 و4 أزواج من مقاتلات F-35 وطائرتان مسيرتان من طراز MQ-1C الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها خطوط جوية دولية، 16 مرة خلال النهار".

ووفقا له، فقد اقتربت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف من طراز MQ-9 مرة أخرى بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 إلى مسافة لا تقل عن 500 متر في الجو بالقرب من مدينة الرقة يوم الجمعة، في نفس اليوم اقتربت طائرتان بدون طيار من طراز MQ-9 بشكل خطير من طائرة روسية من طراز Su-35.