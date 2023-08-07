اقتراب خطير.. طائرات بدون طيار أمريكية تعترض مقاتلة روسية في سوريا |تفاصيل

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية ، يوم الإثنين، إن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من الطائرات المقاتلة الروسية بالقرب من الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.

أوضح كوليت في بيان له: "في الساعة 10:00 من صباح اليوم، اقتربت الطائرات بدون طيار للتحالف من طراز MQ-9 وLEAP بشكل خطير من طائرة روسية من طراز Su-35 على مسافة 150 مترًا على الأقل بالقرب من مدينة الرقة.

وأضاف أنه أيضا في الساعة 49: 10 صباحا اليوم، اقتربت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف من طراز MQ-9 بشكل خطير من طائرة روسية من طراز Su-35 على مسافة حوالي 150 مترا فوق البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب كوليت، أظهر الطيارون الروس احترافية عالية واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بالطائرات بدون طيار.

ووفقا للبيان، تواصل طائرات التحالف خلق أوضاع خطيرة في السماء فوق سوريا، منتهكة بروتوكولات عدم الاعتراض، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن 11 انتهاكًا لبروتوكولات عدم الاعتراض في ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف: "زوج واحد من مقاتلات التحالف من طراز F-16 ، واثنين من أزواج من طراز F-35 ، وزوج من طراز تايفون، وزوج واحد من طائرات رافال المقاتلة، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار متعددة الأدوار من طراز MQ-1C وطائرة استطلاع MC-12W، خرقوا الاجواء السورية في منطقة التنف 12 مرة خلال النهار".