إعلان خطير.. طائرات التحالف تعترض المقاتلات الروسية في سوريا 16 مرة |تفاصيل

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 16 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوليت في بيان له: "انتهكت 3 أزواج من مقاتلات التحالف من طراز F-16 و4 أزواج من مقاتلات F-35 وطائرتان مسيرتان من طراز MQ-1C الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها خطوط جوية دولية، 16 مرة خلال النهار".

ووفقا له، فقد اقتربت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف من طراز MQ-9 مرة أخرى بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 إلى مسافة لا تقل عن 500 متر في الجو بالقرب من مدينة الرقة يوم الجمعة، في نفس اليوم اقتربت طائرتان بدون طيار من طراز MQ-9 بشكل خطير من طائرة روسية من طراز Su-35.

وأضاف كوليت، أنه تم الإبلاغ عن 14 انتهاكًا لبروتوكولات عدم الاعتراض في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشدد كوليت على أن الرحلات الجوية للطائرات بدون طيار التابعة للتحالف في هذه المناطق لم تكن خالية من النزاعات، مضيفا أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بالطائرات المسيرة.