بيان عاجل من سوريا إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي بهجماتها الخبيثة على سوريا، مما قد يهدد السلام والأمن في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وشددت الخارجية السورية في بيان لها عقب هجوم إسرائيلي على دمشق وضواحيها، على أن سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية وإجبارها على التخلي عن سياستها الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف البيان، أن التزام إسرائيل بالمسار العدائي هو سبب استمرار الفوضى في المنطقة التي تعيق تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني"، مشيرا إلى أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية تتزامن مع عمليات القوات الأمريكية التي تتواجد بشكل غير قانوني في الأراضي السورية، ومع غارات الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق، قال ممثل عن قيادة القوات المسلحة السورية، إن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب 4 أثناء صد العدوان الإسرائيلي".

ووفقا له، فقد تم تنفيذ الهجوم في 7 أغسطس الساعة 2:20 صباحًا بالتوقيت المحلي من مرتفعات الجولان المحتلة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية السورية عدة صواريخ إسرائيلية.

وسبق أن هاجمت إسرائيل دمشق ومحيطها في 19 يوليو، مما أسفر عن مقتل جنديين، ومنذ بداية عام 2023 هاجمت إسرائيل أراضي سوريا 22 مرة. وأصيب أكثر من 50 هدفا بريا وقتل 24 جنديا.