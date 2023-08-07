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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على القصف الجوي الذي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن استشهاد 4 عسكريين وأصيب أربعة آخرون.

وقال متحدث جيش الاحتلال بحسب صحيفة "معاريف" العبرية : "الجيش الإسرائيلي يعمل طوال الوقت في المنطقة بأكملها ، وتركيز جهوده على منع إيران وحزب الله من ترسيخ وجودهما في سوريا ومنعهما من نقل ذخيرة عالية الجودة لضرب إسرائيل".

وأضاف: "للأسف سيكون هناك المزيد من الهجمات وهناك تحذيرات. دور الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة هو العمل لمعرف من أين يخطط الارهابيون".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باستشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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