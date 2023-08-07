خسائر مادية وبشرية.. كم بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على سوريا؟

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة جنود سوريين وإصابة أربعة أخرون الليلة (الاثنين)، بغارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في الساعة 2:20 من صباح اليوم ، شن العدو الإسرائيلي غارة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت محيط دمشق".

وأضافت أن الهجوم "قتل اربعة جنود واصيب اربعة اخرون". كما وردت أنباء عن أضرار لحقت بالممتلكات والبنية التحتية وأن الدفاع الجوي السوري اعترض بعض الصواريخ.

في السياق، قالت مصادر عبرية أن صاروخا أطلق من سوريا سقط في الجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بانفجار صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل، تزامنا مع الغارة الإسرائيلية على محيط دمشق.

من جانبه، علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على القصف الجوي، وقال بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: "الجيش الإسرائيلي يعمل طوال الوقت في المنطقة بأكملها ، وتركيز جهوده على منع إيران وحزب الله من ترسيخ وجودهما في سوريا ومنعهما من نقل ذخيرة عالية الجودة لضرب إسرائيل".

وأضاف: "للأسف سيكون هناك المزيد من الهجمات وهناك تحذيرات. دور الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة هو العمل لمعرف من أين يخطط الارهابيون".

في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق، استهدفت مناطق يتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية تابعة لفصائل إيرانية في محيط منطقة مطار دمشق الدولي ومنطقة مطار الديماس ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق

وأضاف المرصد أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، أربعة جنود سوريين و2 مجهولي الهوية حتى اللحظة، بالإضافة لإصابة 7 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة.

وذكر المرصد السوري أنه أحصى خلال عام 2023، 22 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 17 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، فضلًا عن مقتل 59 من العسكريين بالإضافة لإصابة 61 آخرين.