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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد الحرب.. روسيا تحذر من تسليم أوكرانيا مقاتلات إف-16

علم روسيا
علم روسيا

نددت روسيا بقرار الدنمارك وهولندا تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز F-16، قائلة إن هذه الخطوة ستصعد الحرب.

وقال السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة "ريتزاو" للأنباء "حقيقة أن الدنمارك قررت التبرع بـ 19 طائرة من طراز F-16 لأوكرانيا قد تؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأضاف "من خلال الاختباء وراء فرضية مفادها أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ترك أوكرانيا بلا خيار آخر سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا".

وكانت هولندا والدنمارك أعلنت أنهما ستتبرعان بما يصل إلى 61 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لأوكرانيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين التابعين لها بشكل مُرض، حيث زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلا البلدين بعد شهور من المناشدات لدعم القوات الجوية الأوكرانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن بلادها ستوفر 19 طائرة من طراز  F-16، حيث تأمل أن يتم تقديم 6 طائرات بحلول العام الجديد، و8 طائرات أخرى في العام المقبل، والخمس المتبقية في عام 2025.

كما أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، أن بلاده ملتزمة بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16 بمجرد استيفاء شروط النقل.

وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات إف 16 الأمريكية لكييف، إن هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم.

روسيا الدنمارك هولندا أوكرانيا مقاتلة من طراز F-16

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