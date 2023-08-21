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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فخ مميت.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطر غير متوقع يهدد أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن مقاتلات إف-16 الغربية لا تفي بالمعايير الحديثة وتشكل خطرا على أوكرانيا.

وكتب ريتر، عبر “تويتر”، "هذه طائرات قديمة.. خضعت للتحديث في أواخر التسعينيات، مما سمح لها بالطيران لمدة خمسة آلاف ساعة إضافية”.

وأضاف: “فقط 24 طائرة من تلك المخططة للتسليم، لا تزال صالحة للطيران، وتعتبر غير آمنة حسب معايير الولايات المتحدة والناتو.. هذا فخ مميت”.

وفي وقت سابق، قال ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركيف بسبب فشل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح ريتر: "خط الدفاع الأوكراني بالقرب من كوبيانسك تم اختراقه، والقوات الروسية تتقدم  خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول كوبيانسك. ستسقط المدينة قريبًا. ثم خاركيف".

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إعلان عاجل من زيلينسكي بعد الاتفاق على إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

وأضاف أن أوكرانيا قد تتعرض لهزيمة استراتيجية من وجهة نظر عسكرية بنهاية الصيف أو أوائل الخريف.

أوكرانيا ريتر الناتو

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