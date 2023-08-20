«تناول جرعة زائدة».. زاخاروفا تسخر من اقتراح زيلينسكي «تبادل بيلجورود بعضوية الناتو»

قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبدوا أنه تناول جرعة زائدة من المخدرات؛ حين اقترح مبادلة منطقة بيلجورود الروسية بعضوية حلف الناتو.

وعلقت زاخاروفا بشكل ساخر على تصريحات الرئيس الروسي، بأن زيلينسكي "على ما يبدو، تناول جرعة زائدة من المخدرات".

وفي فيديو على قناة زيلينسكي في تليجرام، أبدى الرئيس الأوكراني استعداده بمبادلة بيلجورود مقابل عضوية الناتو، وذلك في رده على سؤال عن مقترح مبادلة جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام والعضوية في الناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة بيلجورود من مكونات روسيا الاتحادية المتاخمة لأوكرانيا، وهي تتعرض لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي من جانب كييف، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة، قبل 3 أيام، إلى مستوى مرتفع الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية.

كما قامت قوات الجيش الروسي خلال الأيام الأخيرة بإسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية في أرجاء المقاطعة.