بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن طائرة أوكرانية بدون طيار أسقطت فوق منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه في حوالي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار من نوع طائرة على منشآت في الأراضي الروسية.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات الأوكرانية وتم التعامل معها وتدميرها فوق منطقة بيلجورود على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه لم يصب أحد بأذى ولم ترد أنباء عن أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار في منطقة بيلجورود الروسية بعد ظهر اليوم بعد محاولة هجوم مماثلة في وقت سابق من اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".