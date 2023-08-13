تعليق عاجل من الرئيس الأوكراني بعد هجوم روسيا علي خيرسون

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية ضربوا منطقة خيرسون اليوم بوحشية، الأمر الذي أسفرعن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، منذ وقت قليل، إنها أسقطت مُسيرة أوكرانية جديدة فوق منطقة بيلجورود.

وفي وقت سابق اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.