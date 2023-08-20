روسيا تحبط هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات على بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إحباط هجوم بطائرتين بدون طيار على منطقة بيلجورود، التي تعد هدفًا منتظمًا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي بيان منفصل، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إنه تم إسقاط 12 هدفا عند الاقتراب من مدينة بيلجورود، حسب ما نقلته “رويترز”.

وكانت روسيا أعلنت اليوم عن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على 3 مناطق منفصلة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإجبار اثنين من مطارات موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أبلغت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا، عن ضربات بطائرات مسيرة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو، حيث تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية إنها أوقفت لفترة وجيزة الرحلات الجوية إلى مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو ردًا على ذلك.

وأوضحت وكالة النقل الجوي الروسية أنه تم توقف الرحلات إلى مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو لضمان الأمن، وسط إعادة توجيه 6 طائرات.

وبعد فترة، أعلنت الوكالة أن جميع مطارات موسكو تعمل الآن بكامل طاقتها.