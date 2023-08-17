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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود

صدى البلد

أعلنت روسيا اليوم، الخميس، عن صد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أراضيها، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضربت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود في حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت موسكو (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، بحسب تقرير منفصل لوكالة إنترفاكس.

ولا تستطيع شبكة “سكاي نيوز” الإنجليزية التحقق من صحة هذه المزاعم، ولم تعلق أوكرانيا على هذا الاتهام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضربت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود في حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت موسكو (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وأضافت: “اليوم، في حوالي الساعة 9:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار من نوع طائرة على أهداف في روسيا. وبواسطة الدفاع الجوي، تم الكشف عن هجوم بطائرة بدون طيار أوكراني”.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وبحسب وزارة الدفاع، لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الفاشل.

وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو بعد تأجيلات متعددة مستشهدة باحتياجات الهجوم المضاد، دفعت كييف مانحيها الغربيين إلى زيادة المساعدات العسكرية والمالية.

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