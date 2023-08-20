إعلان عاجل من زيلينسكي بعد الاتفاق على إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن حصول أوكرانيا على مقاتلات إف 16 سيعزز قدراتها الهجومية.

وأضاف الرئيس الأوكراني عبر حسابه على تطبيق إكس، على هامش زيارته إلى الدنمارك: "لا نريد اتفاقيات غامضة بشأن حصولنا على طائرات إف 16"، لافتا إلى أن الطيارين الأوكران يتدربون على مقاتلات إف 16 في الدنمارك الآن.

وأشاد زيلينسكي بالتقدم الكبير في مجال دعم أوكرانيا مع إعلان الدنمارك وهولندا تزويد كييف بطائرات إف 16 الأمريكية، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج لمزيد من الدعم لسلاحي الجو والبحر.

كما قال إن العمل جارٍ على تطوير صيغة للسلام مع شركاء وحلفاء من الدول الغربية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن منظومات الدفاع الجوي التي حصلت عليها كييف حتى الآن لم تكن كافية لمواجهة الاعتداءات الروسية.

وأشار إلى أن التعامل مع منظومة باتريوت ليس سهلا، لافتا إلى أننا نعمل على تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها.

وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الأحد، أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في تصريحات لها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدنمارك اليوم: "نأمل إرسال 6 مقاتلات من طراز إف 16 إلى أوكرانيا بحلول بداية العام المقبل كدفعة أولي".