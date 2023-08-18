زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومات دفاع جوية جديدة من ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته، الخميس، إن بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا.

ووصف زيلينسكي المنظومة الألمانية بأنها "قوية"، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إليها بشدة.

وقدم زيلينسكي الشكر لألمانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، تعهد في وقت سابق، بأن تواصل الحكومة الألمانية دعم أوكرانيا. وتحدث ليندنر عن إجمالي مساعدات ثنائية مقدمة من الحكومة الألمانية لأوكرانيا والأشخاص الذين فروا من البلاد بقيمة 22 مليار يورو، موضحا أن هذا يشمل أيضا مبالغ كبيرة من المساعدات لإسكان وإطعام ورعاية اللاجئين الوافدين من أوكرانيا، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا تقدر حاليا بأكثر من 12 مليار يورو.

ومنذ عام 2022 قدمت ألمانيا للبلاد مساعدات مالية مباشرة بقيمة نحو 1,5 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية الألمانية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت ألمانيا وودول دائنة أخرى في يوليو 2022 أنها ستؤخر سداد ديون أوكرانيا.