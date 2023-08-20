زيلينسكي يكشف جدول أعمال زيارته إلى هولندا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدول أعماله خلال زيارته إلى هولندا اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي عبر "تيليجرام" "وصلت مع السيدة الأولى والفريق إلى هولندا. كالعادة سنجري محادثات جوهرية مع رئيس الوزراء مارك روته".

وأضاف أن القضية الرئيسية هي تسليم مقاتلات F-16 لأوكرانيا لحماية الشعب الأوكراني من قصف روسيا وجعله أقوى.

ولفت "كما يتضمن جدول الأعمال قمة السلام العالمي، وصيغة السلام، وتقديم روسيا إلى العدالة".

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الهولندية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع روته في قاعدة جوية عسكرية بمدينة أيندهوفن.

وتأتي الزيارة بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 من قبل هولندا والدنمارك.