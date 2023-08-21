هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم ويوجد في صور عديدة منها النقرس والروماتويد والذئبة وغيرها الكثير.

والتهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العالم، لذا يجب معرفة من هم الأكثر عرضة للإصابة به واتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.





ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نعرض أهم العوامل التى تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بـ التهاب المفاصل التي لا يمكن تجنبها أو تغييرها فيما يلي:

العمر.. كلما تقدمت في العمر ، زادت احتمالية إصابتك بالتهاب المفاصل.

الجنس.. النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال.

الوراثة.. ترتبط بعض أنواع التهاب المفاصل بجينات معينة.

كما تشمل عوامل الخطر التي يمكن تجنبها أو تغييرها ما يلي:

الوزن.. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى تلف مفاصل ركبتك وهذا يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

إصابة.. المفصل الذي تضرر من الإصابة يكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل في مرحلة ما.

عدوى.. يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل التفاعلي على المفاصل بعد الإصابة.

العمل.. يمكن أن يؤدي العمل الذي يتضمن الانحناء أو القرفصاء المتكرر إلى التهاب مفاصل الركبة.