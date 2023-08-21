برلماني: الدولة المصرية تشهد تنمية كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمجلس النواب، أن الدولة المصرية كان لها تقدم ملحوظ في مجال الإتصالات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعطي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن هناك طفرة في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للهاتف المحمول.

وتابع رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمجلس النواب أن القرية المصرية أصبح بها منظومة تحول رقمي، من خلال توصيل الألياف الضوئية للقرى المصرية، من خلال مبادرة “حياة كريمة”.

زيادة السرعة

وأشار أحمد بدوي إلى أن تغيير الكابلات النحاسية بكابلات “فايبر”، مما ساعد على تحسين خدمات الإنترنت وزيادة السرعة.