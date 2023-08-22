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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. السجن والغرامة بانتظار المتورطين في بيع أدوية مغشوشة للمواطنين

الادوية المغشوشة
الادوية المغشوشة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التدليس وغش الأدوية وذلك وفقا لقانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 فيما يلى:

عقوبات غش الأدوية

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ادوية مغشوشة معلومات قانونية عشرين ألف جنيه صحة الإنسان عقوبات التدليس

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