سر طريقة أجنحة الدجاج بالصوص

أجنحه الدجاج بالصوص الحار من الوصفات المميزه واللذيذه وتتميز بعدة نكهات وأيضا جيده لمحبى الصوص الحار بمذاقه الشهي، واجنحه الدجاج المغذيه، تجد كثير من الأمهات يرغبن في تحضير الأجنحة في المنزل، اليك خطوات عمل اجنحه الدجاج حسب موقع"Foodnd".



المقادير:

- جوانح الدجاج : نصف كيلو

- ملح : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : غزير (للقلي)

- صوص حار : حسب الرغبة

- السمسم : ملعقة صغيرة



طريقة التحضير:

في وعاء عميق، ضعي أجنحة الدجاج وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، وبودرة البصل، والبابريكا.

سخني الزيت النباتي بمقلاة عميقة غير لاصقة على النار، واقلي أجنحة الدجاج.

بعد الانتهاء من عملية القلي، انقلي أجنحة الدجاج لمقلاة على النار، وأضيفي الصوص الحار، والسمسم وقلبي حتى تتجانس النكهات.

قدمي أجنحة الدجاج ساخنة.