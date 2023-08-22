بعد وصلة تعذيب .. حبس المتهم بالتخلص من زوجته بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة زوجته عقب وصلة اعتداء عليها باللكمات والركلات، ما أسفر عن نقلها للمستشفى في حالة حرجة ووفاتها اثناء محاولة إسعافها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بوصول سيدة تدعى" د.ا "جثة هامدة عقب وصولوها مصابة بسحجات وكدمات على يد زوجه وجرى.



وكشفت المعاينة إصابة المجني عليها بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.



وتبين قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.



وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.