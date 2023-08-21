مأساة دينا .. 10 سنين زواج تنتهي بضربة مميتة لسبب صادم

دأب الجزار علي الشجار والعنف مع زوجته ، طيلة 10 سنوات عمر زواجهما وثمرته 3 اطفال، ولكنه هذه المره لم تسلم الجره وكانت نهاية الزوجة المكلومة علي يد زوجها وهي في عز شبابها حيث انها لم تتجاوز 25 عاما.

راحت الزوجة البائسة التي تحملت 10 سنوات زواج على يد زوجها الذي دأب علي ضربها وايلامها خوفا علي ابنائها الصغار من التشرد بسبب الطلاق فكانت تتحمل من اجلهم..الام المكلومة والدة الضحية تروي مأساة ابنتها مع زوجها الجزار..

تقول منى السيد والدة الضحية، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن زوجها المتهم قتلها وهاتف شقيقتها قائلا: "تعالي لوحدك" وذهبت لتجد شقيقتها غارقة في دمائها وواضح عليها آثار الضرب والتعذيب.

وتكمل ان ابنتها كانت على خلافات دائمة مع والدهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأقامت لديها منذ حوالى شهر، وليلة أول أمس جاء إليها ابن عم المتهم وأبلغها بإصابة زوجها في حادث فذهبت مسرعة إلى زوجها، فوجدته سليما وليس مصابا بشيء وتشاجر معها ثم طعنها بسلاح أبيض، وضربها بظهر سلاح ناري، وتخلص منها أمام أبنائه الأطفال.

واكدت والدة الضحية انها كانت ترفض طلاقها حتى لا تتعب مثلها لأنها انفصلت عن والد الضحية منذ 24 عاما وعانت بشدة في تربيتها وتربية إخوتها.

وتستطرد زوجة خال المجني عليها أنها تزوجت وعمرها 15 عاما، ولديها 3 أطفال ودائما ما كانت تترك منزل الزوجية لتعدي زوجها عليها بالضرب، وتعود بعد الصلح بينهما بسبب أولادها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " دينا " 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى " محمود م ب " 30 سنة جزار نشبت بينهما مشاجرة تحولت لمشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليها للمتهم بالإقلاع عن تناول المخدرات فقام بطعنها بسلاح أبيض.

، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.