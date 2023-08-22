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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة مقاول ألقى بنفسه بمياه الرياح التوفيقي في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة مقاول أنهى حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر ، بسبب مروره بضائقة مالية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعي "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشاه الكبري دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي. 
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. 
 

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية

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