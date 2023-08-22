مصرع شاب في حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر – قليوب بالقليوبية حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى اسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى وقائده وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.