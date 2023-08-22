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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متابعة سير امتحانات الثانوية العامة بلجان شمال سيناء

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شمال سيناء،  غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م ، وذلك في اليوم الثالث للامتحانات ،لمتابعة اللجان والعمل على إزالة أي معوقات نحو العملية الامتحانية ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
 

88طالبا وطالبة :


وقد أدي الطلاب الامتحان اليوم الثلاثاء ،  في مادة الاقتصاد  وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف ،وبلغ عدد الطلاب "٨٨" طالبا وطالبة.

كما أدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية في مادة الاحصاء  وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف ،وبلغ عدد الطلاب "٨٨" طالب وطالبة ، وعدد اللجان "٤" لجنة .

ومنذ الصباح الباكر تواصل السيد وكيل الوزارة تلفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية .

كما أعطى التعليمات بتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه .

وفي نفس السياق فقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية .
 

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