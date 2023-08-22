التهاب الأسنان وفطريات|أستاذ بكلية الطب يوضح أسباب الإصابة بـ الجيوب الأنفية..فيديو

أكد الدكتور هشام منصور أستاذ الأنف و الأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الجيوب الأنفية هي الجار أنفية و ليست الأنف، ووظيفتها أنها تخرج الإفرازات التي تفرزها عن طريق فتحات صغيرة داخل الأنف، مضيفاً أن عدد الجيوب الأنفية 8 جيوب.

أسباب ألتهاب الجيوب الأنفية



وأضاف هشام منصور خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن الجيوب الأنفية يجب أن تكون مليئة بالهواء، و في حالة وجود إفرازات غير الهواء بها، هذا يعد ألتهاباً بـ الجيوب الأنفية ، مؤكداً أن هناك عدة أسباب لإلتهاب الجيوب الأنفية منها: أدوار البرد، و الحساسية ، و اعوجاج الحاجز الأنفي، و تضخم الغضاريف.

وأشار أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة إلى، أن الفطريات و اللحميات، و ألتهاب الأسنان العلوية، ينتج عنهم إلتهاب في الجيوب الأنفية، لافتاً إلى أن المخاط عندما يتراكم في الجيوب الأنفية ينتج عنده بكتريا ، تكون صديد، و يسبب ألتهاب الجيوب الأنفية.