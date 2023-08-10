خلال دقائق.. نصائح لعلاج حساسية الجيوب الأنفية في فصل الصيف

يعتقد بعض الناس أن التهاب الجيوب الأنفية سوف ينتهي عند حلول فصل الصيف، ولكن على العكس من ذلك، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية من تهيجها في فصل الصيف نتيجة لانتشار المهيجات مثل حبوب اللقاح والزهور عندما يبدأ الربيع ، وتتفتح الأزهار، وفي هذه التقرير نعرض لكم طرق التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في الصيف وفقًا لموقع "WebMD" ومعهد الجيوب الأنفية الأمريكية.



يبدأ التهاب الجيوب الأنفية في ظهور هذه الأعراض:

- الكحة

- العطس

- دموع العين

- احتقان الأنف

طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية في الصيف :

- شطف الأنف

يمكن أن يؤدي شطف الأنف من المخاط إلى تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وخاصة الحكة والاحتقان، وإزالة البكتيريا، والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفي، ويمكنك استخدامها عن طريق شراء الشافطات الأنفية في الصيدلية وغسل الأنف بلطف مرة واحدة في اليوم.

- أرتداء الكمامة

يمنع ارتداء الكمامة المواد المسببة للحساسية من الوصول إلى الجهاز التنفسي ، مما يمنع دخول حوالي 95 ٪ من الجزيئات الصغيرة ، مثل محاليل اللقاحات والمواد المسببة للحساسية الأخرى، ويوصي الأطباء بارتداء قناع التنفس N95 نظراً لأنه من أفضل أنواع الكمامات التي تستخدم في علاج الحساسية المزمنه.



- حمام بخار

استنشاق البخار يخفف من احتقان الأنف ويساعد على التنفس بسهولة، مثل وضع رأسك بالقرب من وعاء به مياه دافئه ، ووضع منشفة على رأسك لحبس البخار، ويمكنك استبدال هذه الطريقة بتواجدك في حمام مليئ بالبخار.



- شرب السوائل غير المحلاة

- تناول الفواكة والخضروات يساعد علي تحسين جهاز المناعة مثل العنب التفاح البرتقال الطماطم.