عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال دقائق.. نصائح لعلاج حساسية الجيوب الأنفية في فصل الصيف

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

يعتقد بعض الناس أن التهاب الجيوب الأنفية سوف ينتهي عند حلول فصل الصيف، ولكن على العكس من ذلك، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية من تهيجها في فصل الصيف نتيجة لانتشار المهيجات مثل حبوب اللقاح والزهور عندما يبدأ الربيع ، وتتفتح الأزهار، وفي هذه التقرير نعرض لكم طرق التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في الصيف وفقًا لموقع "WebMD" ومعهد الجيوب الأنفية الأمريكية.

txt

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

txt

احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة


يبدأ التهاب الجيوب الأنفية في ظهور هذه الأعراض:
- الكحة
- العطس
- دموع العين
- احتقان الأنف

طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية في الصيف :
- شطف الأنف 
يمكن أن يؤدي شطف الأنف من المخاط إلى تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وخاصة الحكة والاحتقان، وإزالة البكتيريا، والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفي، ويمكنك استخدامها عن طريق شراء الشافطات الأنفية في الصيدلية وغسل الأنف بلطف مرة واحدة في اليوم.

- أرتداء الكمامة
يمنع ارتداء الكمامة المواد المسببة للحساسية من الوصول إلى الجهاز التنفسي ، مما يمنع دخول حوالي 95 ٪ من الجزيئات الصغيرة ، مثل محاليل اللقاحات والمواد المسببة للحساسية الأخرى، ويوصي الأطباء بارتداء قناع التنفس N95  نظراً لأنه من أفضل أنواع الكمامات التي تستخدم في علاج الحساسية المزمنه.


- حمام بخار
استنشاق البخار يخفف من احتقان الأنف ويساعد على التنفس بسهولة، مثل وضع رأسك بالقرب من وعاء به مياه دافئه ، ووضع منشفة على رأسك لحبس البخار، ويمكنك استبدال هذه الطريقة بتواجدك في حمام مليئ بالبخار.
 

- شرب السوائل غير المحلاة

- تناول الفواكة والخضروات يساعد علي تحسين جهاز المناعة مثل العنب التفاح البرتقال الطماطم.

الجيوب الانفية التهاب الجيوب الانفية أعراض التهاب الجيوب الأنفية احتقان الأنف الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

الأخير مفاجأة .. 4 أخطاء تجنبيها في أول مقابلة مع حبيبك

أول الطريق لسعادتك.. 6 خطوات هتساعدك على «الموڤ أون» بسهولة

احذر.. 5 أمراض تصيبك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

خليكي واثقة في نفسك .. 5 صفات يبحث عنها الرجل عند الارتباط

كأنك خسيتي .. ألوان تناسب الفتاة السمينة

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

تعرفي على علاقتك بشريكك.. حب أم تعلق

رقم 4 غير متوقع.. علامات تدل على أن زواجك مهدد بالفشل

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة ؟.. لجنة الفتوى ترد

أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أستاذ هندسة طاقة: هناك مؤشرات أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ