ارتفاع كبير في أسعار البنزين بإيطاليا

أعلنت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ان سعر البنزين في إيطاليا يواصل ارتفاعه، حيث ارتفع متوسط ​​سعر لتر البنزين إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.

كان متوسط ​​سعر لتر البنزين في محطات الخدمة الذاتية في جبال الأبينيني 1,946 يورو، ولكن على الطرق السريعة في البلاد تجاوز هذا الرقم بالفعل بل تخطي 2 يورو ليبلغ حاليًا 2,018 يورو في وضع الخدمة الذاتية.

وقال ماسيميليانو دونا، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين الإيطاليين “Unc” في هذا الصدد: "ضربة كبيرة! تكهنات بارزة تهم كل من يعود من إجازة أو قرر للتو الذهاب في رحلة للوصول إلى مكان لقضاء الإجازة".

وبحسب قوله، فإن فشل سياسة الحكومة التي وعدت باحتواء أسعار الوقود، أصبح واضحا الآن.