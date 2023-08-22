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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات أمريكية.. طريقة عمل بودينج البراونيز

طريقة عمل بودينج
طريقة عمل بودينج البراونيز  

تعتبر طريقة عمل بودينج البراونيز،  من الحلى العالمية، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة، ويمكن تقديمها في المناسبات، وسوف تنال هذه الوصفة أعجاب الكبار والضغار ايضا.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بودينج البروانيز، وهي من الحلويات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بودينج البراونيز

 

طريقة عمل بودينج البراونيز

 

مقادير طريقة عمل بودينغ البراونيز :

½ باوند " 2 إصبع" زبدة غير مملحة، مع كمية إضافية للدهن

4 بيضات كبيرة، في درجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر

¾ كوب مسحوق كاكاو

½ كوب دقيق لجميع الأغراض

بذور فانيلا

صوص الرازبيري

آيس كريم فانيلا، للتقديم

 

طريقة عمل بودينج البراونيز :

_ نسخن الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت، وندهن صحن فرن بيضاوي "9×12×2 بوصة" سعة 2 لتر بالقليل من الزبدة، ونديب ½ باوند من الزبدة ونتركها جانباً لتبرد.

_ في وعاء الخلاط الكهربائي المزود بالمجداف، نخفق البيض والسكر على سرعة متوسطة إلى عالية لمدة 5 - 10 دقائق، حتى يصبح لون المزيج أصفر فاتح ويصبح قوامه سميكا للغاية.

_ أثناء الخفق، نقوم بغربلة مسحوق الكاكاو والدقيق معاً بالمنخل ونتركه جانباً.

_ عندما يكون مزيج البيض والسكر جاهزًا، نقلل السرعة لتصبح منخفضة ثم يضاف بذور الفانيلا، صوص الرازبيري، مسحوق الكاكاو والدقيق.

_ نخفق المزيج حتى يتجانس، وذلك بينما لا يزال الخلاط على سرعة منخفضة، ويضاف الزبدة المبردة ببطء، ونخفق مرة أخرى فقط حتى يتجانس الخليط.

_ نسكب مزيج البراونيز في الطبق المحضر، ثم نضع الطبق في صينية فرن أكبر منه. 

_ يضاف ما يكفي من ماء صنبور ساخن أكثر إلى الصينية حتى منتصف جوانب الطبق، ثم نخبز لمدة ساعة واحدة. 

_ نختبر نضج البراونيز بإدخال عود أسنان لعمق حوالي 2 بوصة من أحد الجوانب ليخرج حوالي ¾ العود نظيفاً، وحتى يبدو منتصف البراونيز شبه مخبوز؛ هذه الحلوى ما بين البراونيز والبودينج.

_ نترك بودينج البروانيز يبرد، ثم يقدم مع آيس كريم الفانيلا.

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