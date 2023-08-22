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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: الاستعدادات جارية لاستقبال الملك سلمان في طهران

الرئيس الإيراني والعاهل
الرئيس الإيراني والعاهل السعودي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مدرج على جدول الأعمال في العاصمتين ويتم التحضير له.

وأشار جهرمي إلى التطورات الأخيرة في العلاقات مع السعودية والتي تمثلت في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض ودعوة الجانب السعودي لرئيس الجمهورية الإيرانية، قائلا: "اللقاء بين قادة البلدين في طهران والرياض على جدول الأعمال والاستعدادات جارية له".

وأضاف جهرمي: "يجب ترتيب وثائق التعاون والتنسيقات المبدئية، حيث أعلن رئيسي منذ توليه الحكم في إيران بصوت عال أننا نمد يد الصداقة إلى جميع البلدان، وخاصة الدول المجاورة، ويمكننا تقييم تأثير هذه الرسالة في هذين العامين، وما هو التعاون الذي تم مع الدول الإقليمية والمجاورة".

وتابع: "يجب إعادة العلاقات السعودية وإيران، حيث حدثت تطورات إيجابية في العامين الماضيين نتج عنها تطبيع العلاقات وأعيد فتح السفارات بين البلدين".

وأردف: "اتفق البلدان على التعاون الاقتصادي والاستثمار، كما يتم حاليا التحضير لرحلات العمرة والرحلات الجوية بين البلدين، وهذا يظهر أن هناك إرادة جادة لدى الجانبين لتحقيق تعاون مناسب وأن المفاوضات بشأن وثائق التعاون مدرجة على جدول الأعمال".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "أشكر وزير الخارجية على أدائه لأنه أظهر دبلوماسية نشطة نرى آثارها الآن وستكون أقوى بعد ذلك".

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