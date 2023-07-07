4 قضايا على طاولة السعودية وإيران في أولى مباحثاتهما الثنائية .. تفاصيل

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، عن 4 أولويات لتعاون بلاده مع السعودية.

وقال حسين أمير عبد اللهيان أنه ناقش في الاجتماعين الأخيرين في كيب تاون بجنوب إفريقيا، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قضايا التعاون المشترك بعين الاعتبار.

وقال عبد اللهيان:" كلانا نؤكد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري"، حيث جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، ونقلتها وكالة "إرنا".

وأضاف أمير عبد اللهيان أنه "في السنوات الماضية، حتى عندما كانت العلاقات بين طهران والرياض جيدة وبعيدة عن التوتر، لم نحدد أبدا برنامجا مستقرا وطويل الأمد بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي والتجاري. واليوم، من أولوياتنا التعاون في هذا المجال".

وتابع قائلا إن "الحكومة الإيرانية تهتم بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المختلفة، مع إعطاء الأولوية للجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".