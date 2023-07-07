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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للجوازات السعودية بشأن سفر مواطني المملكة إلى إيران

الجوازات السعودية
الجوازات السعودية

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 مارس 2023.


وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها  أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ«الجوازات» بحسب صحيفة عكاظ .

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني www.gdp.gov.sa، والبريد الإلكتروني [email protected]، وحساب «الجوازات» [email protected] في منصات «إنستغرام، سنابشات، تويتر، فيسبوك، يوتيوب»، وحساب خدمة العملاء في «تويتر» CareAljawazat. 

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