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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. نداء عاجل من الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة

السعودية
السعودية

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.

وأشارت إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.

وأكدت أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة يحمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول لصاحبها السفر إلى خارج المملكة.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الجوزارت

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