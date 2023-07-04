عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الكشف عن تأثر 5 دول عربية بالسحب الممطرة في يوليو وأغسطس

الكشف عن تأثر 5 دول
الكشف عن تأثر 5 دول عربية بالسحب الممطرة شهري يوليو وأغسطس

قال خبير الطقس السعودي، خالد الزعاق، اليوم "الثلاثاء"، إن المملكة العربية السعودية و4 دول عربية أخري ستمر فيها سحب ممطرة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وحسب قناة “العربية”، قال الزعاق، إنه “مع بدء شدة الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس تتزايد حرارة المسطحات المائية في بحر العرب وخليجه”.

وأضاف أن “بحر العرب يعطي ذراعا من السحب الماطرة على اليمن وسلطنة عمان وتدفعها رياح شرقية على جنوب المملكة”.

وقال الزعاق، إن “السحب العابرة غير الماطرة الناتجة عن بحر العرب ستمر على البحرين والكويت والمنطقة الشرقية والوسطى والأجزاء الغربية من المملكة”.

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرار السعودية بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج الخام

وأشار إلي أنه “خلال تلك الفترة تمر علينا رياح شمالية حارة تسمى رياح البوارح”. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

شوبير يفجر مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

جريمة مروعة في الجزائر.. رجل ينهى حياة زوجته وجارته وينتحر |تفاصيل

تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

البنك المركزي الروسي يكشف سبب تراجع الروبل

تصعيد كارثي.. خطأ فادح من أمريكا يضع العالم على شفا حرب نووية

بيان عاجل من بايدن بعد وقوع هجوم مسلح في ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

مصر تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة.. من هو الدبلوماسي عمرو الحمامي؟| بروفايل

تفوق قدرتكم.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم الغرب بتصريحات خطيرة عن الأسلحة الروسية

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتفوق على غينيا بهدف وتألق حمزة علاء

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة .. دار الإفتاء ترد

زيزو يفتتح التهديف للزمالك أمام المقاولون في كأس مصر

أنوشكا: علاء عبد الخالق كان يحب كل الناس وطيب لأبعد الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ