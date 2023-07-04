السعودية.. الكشف عن تأثر 5 دول عربية بالسحب الممطرة في يوليو وأغسطس

قال خبير الطقس السعودي، خالد الزعاق، اليوم "الثلاثاء"، إن المملكة العربية السعودية و4 دول عربية أخري ستمر فيها سحب ممطرة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وحسب قناة “العربية”، قال الزعاق، إنه “مع بدء شدة الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس تتزايد حرارة المسطحات المائية في بحر العرب وخليجه”.

وأضاف أن “بحر العرب يعطي ذراعا من السحب الماطرة على اليمن وسلطنة عمان وتدفعها رياح شرقية على جنوب المملكة”.

وقال الزعاق، إن “السحب العابرة غير الماطرة الناتجة عن بحر العرب ستمر على البحرين والكويت والمنطقة الشرقية والوسطى والأجزاء الغربية من المملكة”.

وأشار إلي أنه “خلال تلك الفترة تمر علينا رياح شمالية حارة تسمى رياح البوارح”.