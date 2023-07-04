ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرار السعودية بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج الخام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسجل خام برنت 75.59 دولار بزيادة 0.69 %، بينما سجل سعر خام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بنحو 0.61 %، ليصل إلى 70.73 دولار.

وانتعشت أسعار النفط في ظل تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات مزمعة للإمدادات في أغسطس من جانب السعودية وروسيا، في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.

وأغلقت الأسواق الأمريكية اليوم بسبب عطلة رسمية في البلاد.

وذكرت السعودية أمس إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس أيضا إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم أسعار النفط.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو للأسبوع الثالث على التوالي.

وستنشر بيانات حول المخزونات غدا الأربعاء وبيانات رسمية يوم الخميس، وتأجل النشر ليوم واحد بسبب العطلة في الولايات المتحدة.