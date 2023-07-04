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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

السعودية
السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة أمس الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

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