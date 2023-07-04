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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنين

مخيم جنين
مخيم جنين

كشف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، عن آخر تطورات العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك عمليات تخريب تتم حاليا في مخيم جنين.

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أهالي جنين يحتمون من نيران الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

وقال محمود الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا، سواء في جنين أو مناطق أخرى، فهناك إغلاق للطرق وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في الضفة الغربية ، وعلى كل القرى.

وأضاف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك عمليات استهداف وتهجير للمواطنين في مخيم جنين، ويتم حاليا هدم عدد كبير من المنازل، وهدم البنية التحتية، وتوقف كامل للحياة.

جنين مخيم جنين الدكتور محمود الهباش أخبار التوك شو اليوم الرئيس الفلسطيني

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