مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنين

كشف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، عن آخر تطورات العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك عمليات تخريب تتم حاليا في مخيم جنين.

وقال محمود الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا، سواء في جنين أو مناطق أخرى، فهناك إغلاق للطرق وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في الضفة الغربية ، وعلى كل القرى.

وأضاف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك عمليات استهداف وتهجير للمواطنين في مخيم جنين، ويتم حاليا هدم عدد كبير من المنازل، وهدم البنية التحتية، وتوقف كامل للحياة.