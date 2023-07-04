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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست الأخيرة.. نتنياهو يتوعد باستمرار العمليات العسكرية في جنين

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هجوم تل أبيب لن يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب، مضيفا أنه لن يسمح بعودة جنين "ملجأ للإرهاب".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن العمليات العسكرية الواسعة في جنين لن تكون الأخيرة.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مبنى كان بمثابة مركز قيادة لمقاتلي كتائب جنين بما وصفه بضربات بطائرات مسيرة 'دقيقة' باستخدام حمولات صغيرة.

ووصفت العملية، بأنها محاولة مكثفة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل المسلحين عن استخدام مخيم اللاجئين كقاعدة.  

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