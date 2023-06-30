الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت “مديرية الجوازات” إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة؛ لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وفي سياق آخر، دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والتظاهرات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

وأكدت السفارة السعودية في فرنسا، ضرورة تواصل المواطنين معها؛ لطلب أي مساعدة أو معلومات إضافية، من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني ([email protected])، ([email protected])، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).