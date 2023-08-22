ذهاب وعودة| تعرف على أسعار تذاكرعمرة مولد النبي وفقا لوزارة السياحة.. فيديو

تناولت الإعلامية انجي انور طقوس المصريين في الحج والعمرة منذ عهد قدماء المصريين، وتتطور الطقوس الخاصة بالعمرة حتى العصر الحالي، والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتأمين عمرة المولد النبوي الشريف.

بدأ العد التنازلي على عمرة مولد النبي.. طبعا عمرة المولد تحديدا بيكون الإقبال عليها كبير جدا.. وبتكون فرصة مناسبة جدا للاستمتاع بأجواء روحانية تغسل القلب..

المصريين ليهم طقوسهم الحلوة.. من زمان على فكرة..وقالت انور في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمة مساء اليوم عبر فضائية etc ان قدماء المصريين من زمان كان عندهم طقس الحج، صحيح الموضوع كان مختلف تماما، بس كان للحج عند المصريين القدماء طقوسه، والطقوس دي صورتها النقوش على جدران المعابد، والحاج كان لازم يلبس أبيض خلال فترة الحج.. واللون الأبيض له دلالات ورموز عندهم.. بيعبر عن التطهر والورع والنقاء.. وبالمناسبة كلمة حج في اللغة المصرية القديمة تعني أبيض أو ناصع أو طاهر..

وتابعت وطبعا دلوقت المصريين لازم يحطوا التاتش بتاعهم في كل مناسبة.. وازاي نسجل الذكريات دي، العمرة ليها فرحة مختلفة سواء وأنت رايح أو راجع من هناك.. وبنقعد بقى نظبط الهدايا ونجهز الدبايح السبح والمصليات ومياه زمزم والبخور وكل الهدايا اللي بتتوزع على الحبايب.. والأغاني الحلوة صوت ليلي مراد وهي بتقول: (يا رايحين للنبى الغالي.. هنيالكم وعقبالى).

واستطردت "أجواء روحانية مختلفة.. بتحس إنك بتتولد من جديد.. بتكون الفرحة مرسومة بالدموع من كتر التأثر.. والجميل إن عمرة مولد النبي السنة دي مفيهاش زيادة في الأسعار عن السنة اللي فاتت.. بالعكس دي كمان أقل من عمرة رمضان..

أسعار عمرة مولد النبي

واضافت أن شركات السياحة أعلنت أسعار عمرة المولد النبوي والتي تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل لـ 60 ألف جنيه او أكتر شوية وفقا لدرجة الرفاهية اللي بتوفرها شركات السياحة، وعن اسعار البرامج الاقتصادية هتبدأ من 25 لـ 30 ألف جنيه لمدة أسبوعين تقريبا، لكن فئة الخمس نجوم بتكون من 45 لـ 60 ألف جنيه لمدة 10 أيام.. طبعا الأسعار دي تشمل تذاكر الطيران، والإقامة، والانتقالات داخل السعودية..

واوضحت الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار لتأمين رحلة عمرة المولد النبوي 1445 هجريا، وأهمها إن الدفع هيكون بالجنيه المصري مش بأي عملات تانية.. وكمان حجز تذكرة سفر ذهاب وعودة للمعتمرين والتذاكر تكون معاهم قبل السفر، وتفويج المعتمرين ميكونش قبل معاد الرحلة بأكتر من 4 ساعات..

وكل معتمر هيكون ليه ساعة ذكيه أو تقنية إلكترونية تانية توفرله كل تفاصيل برنامج العمرة.. والتفاصيل دي فيها تاريخ السفر ذهاب وعودة.. فندق الإقامة بمكة المكرمة.. فندق الإقامة بالمدينة المنورة.. تكلفة الحصول علي التأشيرة.. وسعر البرنامج.. وبيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية.. ونظام الاستغاثة الالكتروني بالنجدة SOS.

واختتمت "تفاصيل كتيرة كلها بتأمن وتطمن كل معتمر على رحلته من غير أي قلق.. وإن شاء الله عمرة مقبولة.. ومولد نبوي سعيد".