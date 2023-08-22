عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذهاب وعودة| تعرف على أسعار تذاكرعمرة مولد النبي وفقا لوزارة السياحة.. فيديو

الإعلامية أنجي أنور
الإعلامية أنجي أنور

تناولت الإعلامية انجي انور طقوس المصريين في الحج والعمرة منذ عهد قدماء المصريين، وتتطور الطقوس الخاصة بالعمرة حتى العصر الحالي، والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتأمين عمرة المولد النبوي الشريف.

بدأ العد التنازلي على عمرة مولد النبي.. طبعا عمرة المولد تحديدا بيكون الإقبال عليها كبير جدا.. وبتكون فرصة مناسبة جدا للاستمتاع بأجواء روحانية تغسل القلب..

المصريين ليهم طقوسهم الحلوة.. من زمان على فكرة..وقالت انور في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمة مساء اليوم عبر فضائية etc  ان قدماء المصريين من زمان كان عندهم طقس الحج، صحيح الموضوع كان مختلف تماما، بس كان للحج عند المصريين القدماء طقوسه، والطقوس دي صورتها النقوش على جدران المعابد، والحاج كان لازم يلبس أبيض خلال فترة الحج.. واللون الأبيض له دلالات ورموز عندهم.. بيعبر عن التطهر والورع والنقاء.. وبالمناسبة كلمة حج في اللغة المصرية القديمة تعني أبيض أو ناصع أو طاهر..

وتابعت وطبعا دلوقت المصريين لازم يحطوا التاتش بتاعهم في كل مناسبة.. وازاي نسجل الذكريات دي، العمرة ليها فرحة مختلفة سواء وأنت رايح أو راجع من هناك.. وبنقعد بقى نظبط الهدايا ونجهز الدبايح السبح والمصليات ومياه زمزم والبخور وكل الهدايا اللي بتتوزع على الحبايب.. والأغاني الحلوة صوت ليلي مراد وهي بتقول: (يا رايحين للنبى الغالي.. هنيالكم وعقبالى).

واستطردت "أجواء روحانية مختلفة.. بتحس إنك بتتولد من جديد.. بتكون الفرحة مرسومة بالدموع من كتر التأثر.. والجميل إن عمرة مولد النبي السنة دي مفيهاش زيادة في الأسعار عن السنة اللي فاتت.. بالعكس دي كمان أقل من عمرة رمضان..

أسعار عمرة مولد النبي

واضافت أن شركات السياحة أعلنت أسعار عمرة المولد النبوي والتي تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل لـ 60 ألف جنيه او أكتر شوية  وفقا لدرجة الرفاهية اللي بتوفرها شركات السياحة، وعن اسعار  البرامج الاقتصادية هتبدأ  من 25 لـ 30 ألف جنيه لمدة أسبوعين تقريبا، لكن فئة الخمس نجوم بتكون من 45 لـ 60 ألف جنيه لمدة 10 أيام.. طبعا الأسعار دي تشمل تذاكر الطيران، والإقامة، والانتقالات داخل السعودية..

واوضحت الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار لتأمين رحلة عمرة المولد النبوي 1445 هجريا، وأهمها إن الدفع هيكون بالجنيه المصري مش بأي عملات تانية.. وكمان حجز تذكرة سفر ذهاب وعودة للمعتمرين والتذاكر تكون معاهم قبل السفر، وتفويج المعتمرين ميكونش قبل معاد الرحلة بأكتر من 4 ساعات..
وكل معتمر هيكون ليه ساعة ذكيه أو تقنية إلكترونية تانية توفرله كل تفاصيل برنامج العمرة.. والتفاصيل دي فيها تاريخ السفر ذهاب وعودة.. فندق الإقامة بمكة المكرمة.. فندق الإقامة بالمدينة المنورة.. تكلفة الحصول علي التأشيرة.. وسعر البرنامج.. وبيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية.. ونظام الاستغاثة الالكتروني بالنجدة SOS.

واختتمت "تفاصيل كتيرة كلها بتأمن وتطمن كل معتمر على رحلته من غير أي قلق.. وإن شاء الله عمرة مقبولة.. ومولد نبوي سعيد".

طقوس المصريين الحج العمرة وزارة السياحة عمرة المولد النبوي البرامج الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

شوبير يعلن عن مفاجأة في حفل الأهلي بالتتويج بالدوري وأبطال أفريقيا

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

لا إصابات.. حريق في المعهد القومي للأورام | تفاصيل

بعد ظهور متحور كورونا الجديد بمصر.. الصحة: المصابان أعراضهما خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ