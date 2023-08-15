لا يوجد ارتفاع| عضو "العليا للحج" يعلن أسعار العمرة خلال المولد النبوي

كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، آخر مستجدات عمرة المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن عمرة المولد النبوي الشريف تبدأ مع نهاية شهر المقبل يبدأ الموسم.

وأضاف ناصر ترك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف مثل العام الماضي ولا جديد في الأسعار، مشيرا إلى أن لا يوجد أي ارتفاع في أسعار العمرة العام الحالي، وننتظر أسعار تذاكر الطيران.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023

وتابع ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 من 26 ألف جنيه في البرنامج الاقتصادي، وتتصاعد إلى أن تصل لأكثر من 40 ألف جنيه.